Comment résoudre l’énigme « Canalisations khmères » ? (Le garçon disparu) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre l’énigme « Canalisations khmères » (Le garçon disparu) ?

En suivant la mission annexe « Le garçon disparu » vous demandant de retrouver Aran, un habitant du Village de Khaimuk Saksit, vous finirez par devoir arpenter un temple guerrier accueillant notamment l’énigme « Canalisations khmères » à résoudre. Pour cela, commencez par photographier le Pont avec statue et prenez le temps de fouiller les environs afin de rapporter deux Morceaux de tuyau au niveau des canalisations. Ils sont situés sur deux plateformes en hauteur à votre droite et votre gauche.

Remarquez ensuite la présence d’un passage ouvert sur votre droite. En l’explorant avec une torche, vous devriez normalement y trouver une Relique ancienne et surtout un autre Morceau de tuyau. Prenez-le et ramenez-le dans la salle principale. Puis, grimpez à l’échelle sur votre gauche afin d’utiliser un levier vous permettant d’alimenter les canalisations avec de l’eau. De cette façon, vous pourrez placer les Morceaux de tuyau obtenus jusqu’à maintenant dans le but que l’eau circule jusqu’au conduit d’évacuation de gauche.

Le passage situé sur votre gauche étant désormais accessible, fouillez la zone jusqu’à identifier un quatrième et dernier Morceau de tuyau à rapporter dans la pièce principale. Ceci étant fait, il ne vous reste alors plus qu’à faire en sorte que l’eau atteigne les trois conduits d’évacuation de la salle afin d’en finir avec cette énigme et, ainsi, pouvoir continuer votre périple à travers le Wat Si Sawai.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien en passant notamment par notre Guide complet.