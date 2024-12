Comment résoudre l’énigme « La Fontaine » de la quête « La chat momifié volé » ?

Prenez en photo la Fontaine de la Confession ainsi que les inscriptions présentes à droite et à gauche de celle-ci. Cela vous fixera comme première directive de faire en sorte que les statues de dragons en hauteur se regardent mutuellement. Pour y arriver, prenez la Clé du portail de la fontaine dans la caisse des Chemises Noires à votre gauche (elle vous permettra d’ouvrir la porte dédiée qui se trouve tout près) et grimpez sur l’échafaudage non loin pour récupérer la Griffe manquante du dragon blanc. Lorsque vous aurez atteint cette statue, placez la Griffe à l’emplacement prévu pour, faites-la pivoter puis faites pivoter le dragon blanc de sorte qu’il puisse regarder directement son homologue. Procédez de façon similaire pour la seconde statue que vous pouvez rejoindre en vous balançant avec votre fouet.

Dès que la fontaine a fini de « s’ouvrir », vous devriez remarquer la présence du Portail de la fontaine (à photographier !) et d’un grand levier au niveau d’un des bassins. Poussez-le avec Gina jusqu’à ce que la structure centrale pivote et révèle l’œuvre du Baptême que vous pouvez également capturer avec votre appareil. Ici, le but est de rejouer cette scène. Déplacez donc le baptisé au maximum sur la droite, faites pareil pour la statue du baptiseur, puis tirez sur la poignée en hauteur pour verser de l’eau dans son sceau et déplacez celui-ci à nouveau, vers la gauche. Le baptême sera alors effectué et la structure centrale se remettra à pivoter.

Comme précédemment, pousser le grand levier placé au niveau d’un des bassins de la fontaine avec Gina, dans l’autre sens cette fois-ci, pour faire apparaitre le Panier de roseaux (à photographier !). Dans ce cas, l’objectif est de déplacer ce panier tout à droite en tirant sur les poignées en hauteur avec votre fouet (celui en haut à gauche pour aller à gauche et celui en haut à droite pour aller à droite) ainsi qu’en faisant pivoter les trois arcs de cercle centraux de l’architecture. Attention, deux planches de bois viendront vous gêner dans votre entreprise mais sachez que vous pouvez en bloquer une dans la fente tout en bas. Ceci étant fait, la structure se remet à pivoter.

La baptême étant réalisé et le panier de roseau amené à sa juste place, il ne vous reste plus qu’à pousser la statue au centre du Portail de la fontaine afin d’accéder à l’escalier menant aux souterrains de celle-ci.

Bravo, vous avez résolu cette énigme. N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien en passant notamment par notre Guide complet.