Indiana Jones et le Cercle Ancien | Liste des trophées/succès

Disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series, et dès le printemps prochain sur PlayStation 5, Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action et d’aventure solo chapeauté par MachineGames (Wolfenstein) et Bethesda. A l’image de bon nombre d’autres titres commercialisés ces dernières années, il nous donne l’occasion de déverrouiller divers trophées/succès en cours de partie. Voici la liste complète de ceux qu’il est possible d’acquérir.