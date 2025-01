Comment résoudre l’énigme du moulin à prières ? (Perdu dans le passé) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre l’énigme du moulin à prières ? (Perdu dans le passé)

En suivant la mission annexe « Perdu dans le passé », vous finirez par devoir vous frotter à l’énigme du moulin à prières, localisée dans une grotte du Wat Sa Si. Pour y arriver, commencez par photographier la Construction nephilim en pierre devant vous et interagissez avec. Indy se retrouvera alors plongé et confronté aux « démons » de son passé. Aidez-le à les affronter en réussissant notamment à identifier et traduire le sens de trois mots/symboles en adamique : « Heh-zam-eesh », « Heh’k–dashu » et « Gira’ahn-matu ». Ceci étant fait, servez-vous de votre journal au besoin pour « mettre en avant » ce trio de symboles sur le moulin à prières et, ainsi, clôturer ce puzzle.

