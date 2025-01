Où prendre toutes les photos en Irak ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action et d’aventure regorgeant de collectibles à récupérer, à l’image de photos à prendre. Dans cet article, vous retrouverez tous les clichés à obtenir en explorant l’Irak. Notez que, s’ils sont automatiquement inclus parmi les Notes de journal in-game, nous avons décidé de les dissocier ici dans un souci de lisibilité et de compréhension.