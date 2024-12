Comment résoudre l’énigme « La Voie d’argent » de la quête « Le chat momifié volé » ?

Dans la salle où se trouve le grand Portail décoré à photographier, utilisez le levier de gauche pour accéder à l’épreuve de la Voie d’argent s’ouvrant au niveau de la statue géante à gauche. Entrez, prenez un cliché de la Plaque de la Voie d’argent, observez bien l’agencement de la pièce et passez de l’autre côté pour dénicher une Tablette en pierre. Prenez-la et posez-la sur le socle central. Une fois pris au piège et tout en faisant face au socle central, atteignez la plateforme à votre gauche à l’aide de votre fouet. Prenez la nouvelle Tablette de pierre désormais accessible et donnez-la à Gina en la faisant passer à travers les barreaux de la grille.

Maintenant, vous devez rejoindre l’autre extrémité de la pièce mais, pour y arriver, oubliez le fouet et montez sur le pilier à moitié effondré vous permettant de progresser en restant accroché à un rebord. Dès que vous vous trouvez sur la plateforme opposée, prenez la Tablette en pierre précédemment confiée à Gina et insérez-la dans son socle. Rejoignez ensuite le centre de la zone avec votre fouet, franchissez la grille et la porte qui se sont ouvertes entre-temps, et actionnez la Forge de la Voie d’argent (à photographier !). Il ne vous reste alors plus qu’à rejoindre la salle du Portail décoré pour obtenir la Clé d’argent, en ayant versé de l’eau dessus au préalable grâce à une poignée en hauteur à actionner avec votre fouet, et l’insérer à l’endroit prévu à cet effet.

