Comment résoudre l’énigme « Sarcophage scellé » ? (Exploration terrifiante) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre l’énigme « Sarcophage scellé » ? (Exploration terrifiante)

En suivant la mission annexe « Exploration terrifiante », vous accèderez à une chambre forte khmère installée sous le Site d’une explosion provoquée par les fascistes au sud/sud-est de Sukhothaï. En l’arpentant, vous finirez par arriver dans une grande salle accueillant l’énigme « Sarcophage scellé » à résoudre. Pour cela, photographiez la Tête du démon et remarquez la présence de trois Piédestaux à symboles verrouillant un socle central.

Dans un premier temps, explorez les alentours de façon à localiser une poignée sur laquelle tirer avec votre fouet afin de faire couler de l’eau. Puis, grimpez tout en haut du pilier de la zone où se trouve une sorte de nid pour y récupérer la Clé de la croix et du diamant. Avec les Clés du cercle et de la croix et du cercle acquises plus tôt dans la quête, celle-ci est nécessaire dans le but de résoudre le puzzle propre à chaque Piédestal, en réussissant à aligner les symboles affichés dessus.

Ceci étant fait, le socle central est désormais à votre portée. Placez chaque Clé dans l’emplacement qui lui correspond, en vous aidant du symbole gravé sur chacune d’elle, et tirez sur le levier au centre de la salle pour mettre un terme à cette énigme.

