Comment résoudre l’énigme des trains de rouages à réparer ? (La Perle sacrée) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre l’énigme des trains de rouages à réparer (La Perle sacrée) ?

En suivant la mission principale « La Perle sacrée », vous finirez par vous rendre au nord-ouest de Sukhothai, afin d’enquêter sur le mystérieux « Yeak dans l’eau » de Sunan. Une fois que vous aurez localisé et photographié cette Statue de Yeak, plongez, utilisez votre recycleur et identifiez le tunnel sous-marin à emprunter. En vous rendant tout au bout, vous arriverez dans une salle avec un grand mécanisme ancien à réparer afin de poursuivre votre voyage avec Gina.

Pour commencer, prenez un cliché du Train de rouages de gauche et un de celui de droite. Fouillez ensuite les moindres recoins de la zone dans le but d’obtenir tous les rouages petits et grands possibles, ainsi que faire couler de l’eau en tirant sur une poignée située en hauteur avec votre fouet. Puis, réparez les deux trains. Pour bien comprendre comment il faut procéder, nous vous conseillons de débuter par celui de droite qui nécessite « seulement » un grand et trois petits rouages pour être relancé. Dès que c’est fait, attaquez-vous à l’autre à celui de gauche qui requiert deux grands et trois petits rouages cette fois-ci. N’hésitez pas à vous aider des images ci-dessous dans le cas où vous rencontreriez des difficultés dans votre réflexion.

Les réparations étant effectuées, l’énigme est à présent terminée. Toutefois, avant d’activer le mécanisme principal permettant d’ouvrir le passage à Gina, n’oubliez surtout pas de récupérer tous les petits rouages anciens de la zone. En effet, ils vous seront très utiles dans le but de résoudre les six puzzles khmers disséminés à travers Sukhothaï.

