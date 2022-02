L’oeil de la Terre | Soluce Horizon Forbidden West

Dans le cadre de la mission Les terres à l’agonie, vous venez de détruire Héphaïstos et de pirater votre premier creuset dans Horizon Forbidden West, afin d’apprendre comment pirater nombre de machines dans le monde. Mais votre tâche ne s’arrête pas là puisque vous n’avez toujours pas trouvé Minerve, une des parties constituant l’Aube Zéro. Sa recherche sera le cadre de l’interlude de niveau 17 intitulé L’oeil de la Terre.

Récompenses : 11050 XP + 2 points de compétence

Entrer dans le bâtiment

Toujours accompagnée de Zo et Varl, Aloy suit la route la menant dans un bâtiment dans lequel pourrait se trouver Minerve. Pour cela, depuis le terminal de liaison du creuset, prenez à droite et grimpez les multiples escaliers jusqu’à parvenir à une porte. Vous êtes désormais sous contrôle par Minerve qui éteint le courant. Heureusement que s’allume l’éclairage de secours.

Vous décidez d’évoluer désormais seule. Forcez la porte et grimpez dans le conduit d’ascenseur en progressant grâce aux prises. Là, prenez la seule issue possible et continuez à progresser en passant par une grille en hauteur jusqu’à vous retrouver dehors.

Prenez par la droite et grimpez sur l’arbre couché. Repérez un point d’accroche au mur à droite puis progressez sur les structures de pierre arrondies pour vous retrouver sur une plateforme stable. Là, sautez et planez avec l’Ailegide en contrebas sur une plateforme.

De cette plateforme, grimpez sur les roches tout en haut puis planez jusqu’à un mur friable. Forcez le mur (R2) pour le détruire et pénétrer à nouveau dans le bâtiment. Là, descendez en rappel pour vous retrouver face à une console.

Examinez la console

Interagissez avec la console pour insérer le noyau de Gaïa. Tout ne se passe pas comme prévu mais vous finissez par fusionner Minerve avec Gaïa à qui nous parlons enfin. Vous vous trouvez finalement dans ce qui sera une base et Gaïa vous propose de vous rendre au laboratoire le temps qu’elle s’initialise.

Aller au laboratoire

Pour vous rendez au laboratoire, descendez les escaliers face à vous puis continuez tout droit. Là, prenez à gauche et vous découvrirez la salle du terminal de fabrication avec lequel il vous faudra interagir.

Examiner le terminal de fabrication

Après avoir appuyé sur Triangle, vous découvrez les plans pour apprendre à pirater notamment les Laboureurs. Il vous faudra ramener divers objets pour accomplir ces piratages comme il se doit. Vous avez la possibilité de créer une tâche pour trouver les sites de machines en question. Nous vous avons concocté un article dédié si besoin. Quittez le terminal et allez visiter la salle par laquelle vous êtes arrivés ou alors retournez parler à Gaïa qui est désormais prête.

Retourner à la salle des commandes et parler à Gaïa

Retournez là où se trouve Gaïa et engagez la conversation. Vous apprenez alors que la moitié des fonctions subordonnées ont disparu et qu’il va vous falloir récupérer les trois dernières fonctions subordonnées existantes pour réparer Gaïa. Il s’agit des fonctions :

Ether (niveau 17)

(niveau 17) Poséidon (niveau 22)

(niveau 22) Déméter (niveau 24)

Et ce ne sera qu’une fois ces trois fonctions récupérées et ramenées à Gaïa qu’Aloy pourra se mettre en quête de chercher Héphaïstos, beaucoup plus puissant et imprévisible. Sortez du bâtiment en utilisant la porte ouest où vous attendent vos amis pour terminer la quête.

Après la conclusion de cette quête L’oeil de la Terre, c’est à vous de choisir l’ordre dans lequel vous souhaitez effectuer les recherches des fonctions subordonnées, bien que ces quêtes soient réparties par niveau. Par mesure de clarté, nous procéderons dans l’ordre des niveaux recommandés pour les missions et par conséquent, nous débuterons par la quête Le ciel fracturé, permettant d’aller chercher Ether. N’hésitez pas à parcourir le guide ultra complet d’Horizon Forbidden West pour davantage d’informations à son sujet.