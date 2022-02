Horizon Forbidden West a toujours son système de robots Grands-cous à pirater, semblables aux tours des autres mondes ouverts. Et le Grand-cou des Terres étincelantes fait partie de ceux qui peuvent s’avérer les plus énervants vu son absence d’indices. On vous explique donc comment faire pour le pirater dans cet article.

Attention, cet article peut spoiler un élément de gameplay du jeu qui n’avait pas été annoncé dans la communication officielle. Si vous voulez la version sans spoil, sachez juste que l’accès à ce Grand-cou se fait automatiquement au cours de l’aventure.

Comment pirater le Grand-cou des Terres étincelantes dans Horizon Forbidden West ?

Logiquement, le deuxième Grand-cou que vous devriez croiser lors de votre aventure est celui des Terres étincelantes. Mais en vous rapprochant, Aloy dira qu’elle ne peut pas le grimper pour l’instant. En effet, à ce moment du jeu, rien n’est disponible à proximité pour vous permettre de tenter d’accéder à sa tête et il faudra s’armer de beaucoup de patience.

Son piratage se fera beaucoup plus tard, lors de la mission principale nommée Les ailes des Dix. Pendant cette mission, vous obtenez la méthode de piratage des Aile-d’hélion et constaterez qu’ils font office de monture volante. Le Grand-cou est ainsi la première étape lors de votre essai de cette monture, Il suffira alors de s’approcher de lui et d’appuyer sur R2 pour atterrir.

Il n’y a plus qu’à le pirater puis à reprendre votre chemin sans récompense puisqu’il n’y a pas de quête annexe pour ce Grand-cou.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West dont nos articles dédiés à d’autres Grands-cous tels que celui d’Halite.