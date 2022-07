Boite noire : Île aux Aiguilles | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, vous demandera, parmi ses activités annexes et diverses, de rechercher et trouver 12 boites noires cachées un peu partout sur la carte du jeu. 12 boites en tout sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la zone de l’Île aux Aiguilles, tout à l’Ouest de la carte.

Où trouver la Boite Noire de l’Île aux Aiguilles dans Horizon Forbidden West ?

La boite noire se trouve à l’Ouest de la colonie de Viveterre, tout à l’Ouest du monde ouvert. Un avion se trouve près d’un cours d’eau. Vous trouverez la boite noire déposée au milieu de la carcasse de l’avion.