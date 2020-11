Fureur marine Assassin's Creed Valhalla

Autre quête de la saga L’histoire du thegn Oswald, l’heure est enfin venue d’en finir avec le clan de Rued. Les alliés d’Oswald, viking et saxons, ont décidé d’attaquer la forteresse de Rued. Cette quête se débloquera après la réussite de la mission Lever le fer.

Rejoindre le campement avancé

Suivez le marqueur de quête jusqu’au campement avancé, établi dans une ruine non loin de la forteresse en question.

Une fois arrivé sur place, vous allez devoir parler à Finnr.

Parler à Finnr

Escaladez la falaise au niveau des quais pour trouver Finnr en surplomb de la baie. Engagez la discussion.

Foncer sur Burgh Castle

Une fois la discussion terminée et la stratégie posée, dirigez-vous vers Burgh Castle à l’aide de votre drakkar. Une fois arrivé à quelques centaines de mètres du lieu, votre navire sera attaqué par des pluies de flèches enflammées, mettez-vous à couvert lorsque ces flèches se dirigent vers votre drakkar. Une fois très proche de Burgh Castle, votre navire sera lancé à toute vitesse dans les remparts et explosera grâce à l’huile présente sur celui-ci.

Briser la porte du chantier naval

Vous allez devoir commencer par briser la porte du chantier naval. Mais avant cela, vous allez devoir détruire la palissade. Pour cela, utilisez le bélier de la même façon que dans une quête précédente. Prenez assez d’élan pour que l’attaque chargée apparaisse en dorée puis chargez. Effectuez cette action 3 à 4 fois pour que la porte soit détruite.

Méfiez-vous des ennemis aux alentours, n’hésitez pas à faire le ménage s’ils vous posent problème.

Briser la dernière porte

Attaquez les ennemis présents et concentrez-vous surtout vers ceux en hauteur. En effet, ils n’hésiteront pas à vous tirer dessus quand vous prendrez le bélier, occupez-vous en avant que ce ne soit pas le cas.

Prenez ensuite le bélier et chargez 3 à 4 fois pour détruire la dernière porte.

Une fois la porte défoncée, vous découvrirez qu’Oswald n’est finalement pas mort … et que Rued non plus ! Ce dernier tient en otage Oswald, vous allez devoir le secourir.

Vaincre Rued

Rued vous attendra en hauteur. Ne vous occupez pas des combats, escaladez directement via le bâtiment de droite pour accéder à l’endroit où vous attend Rued.

Le combat peut donc commencer. Vous allez devoir éliminer également son loup enragé, concentrez-vous sur celui-ci, relativement aisé à tuer. Une fois fait, vous n’aurez que Rued à vaincre. Comme chaque combat de ce type, esquivez les attaques et attaquez dans la foulée, sans être trop gourmand dans le nombre de coup à donner.

Lorsque Rued atteindra le quart de sa barre de vie, son épée s’enflammera.

Une fois le combat terminé, vous devrez choisir le destin de Rued : le tuer ou l’épargner.

Si vous le tuez , Oswald risque de mal le prendre et il pourrait devenir froid avec vous.

, Oswald risque de mal le prendre et il pourrait devenir froid avec vous. Si vous l’épargnez, Oswald sera ravi de votre choix mais Rued débarquera dans la quête suivante (Cornes d’épousailles) et provoquera en duel Oswald. Ce duel sera gagné par ce dernier et Rued sera banni de l’Est-anglie.

Nous vous conseillons donc d’épargner Oswald, les conséquences n’en seront que mineures.

La quête se terminera après une cinématique et Oswald annoncera ses futures épousailles avec Valda. Vous débloquerez la quête : Cornes d’épousailles.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.