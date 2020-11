Brûler la Braise Assassin's Creed Valhalla

Débloquée après la réussite de la quête Le comité d’accueil, votre traque de l’Ordre dans la ville de Jorvik commence avec la Braise en ligne de mire au travers de la quête Brûler la Braise. Des textes chrétiens ne cessent d’être brûlés dans la ville, et l’Ordre des Anciens semble y être pour quelque chose…

Fouiller les archives de Jorvik

Votre enquête débutera par les archives de Jorvik, lieu où tous les textes chrétiens sont réunis et, où, la Main Rouge ne tardera pas à frapper. Suivez le marqueur de quête pour trouver la bâtisse des Archives. Entrez à l’intérieur pour rechercher des indices.

Une fois à l’intérieur, dirigez-vous vers la lettre en surbrillance. Vous déclencherez une cinématique où Audun et Ingerborg débarqueront dans les Archives et vous questionneront.

Ingeborg vous fera part de ses suspicions vis à vis de l’évêque. Vous allez devoir vous diriger vers le presbytère pour continuer vos investigations.

Examiner le presbytère

Suivez l’objectif pour trouver le presbytère à quelques centaines de mètres de là.

Vous tomberez sur deux petites maisons. Commencez par celle de gauche, passez par l’arrière et déplacez une armoire pour dégager la fenêtre et pouvoir tirer sur la barricade de la porte. Pénétrez ensuite à l’intérieur et interrogez un premier membre du clergé.

Pour pénétrer dans la maison de droite, grimpez sur celle-ci et brisez la partie fragile du toit. Il vous suffira ensuite d’entrer directement par cette brèche pour interroger l’autre membre du clergé. Il vous indiquera la position de l’évêque que vous recherchez.

Trouver l’évêque et l’interroger

Envoyez votre corbeau en reconnaissance pour découvrir les quartiers de l’évêque. Une fois trouvé, dirigez-vous vers cette zone. Pour entrer dans sa demeure, vous allez devoir trouver une entrée où un meuble bloquera cette dernière. Il vous suffira de pousser cette armoire pour pénétrer à l’intérieur.

Examinez les traces de sang par terre puis vous trouverez l’évêque carbonisé. Portez-le pour découvrir le dernier indice.

S’infiltrer au monastère

Une fois les indices trouvés, ils vous mèneront droit au monastère. Fuyez la maison par l’arrière puis dirigez-vous le plus discrètement possible vers cette zone en suivant le marqueur de quête. Pour entrer à l’intérieur, vous allez devoir escalader le monastère pour trouver un large vitrail circulaire, enlevé de son socle, vous permettant d’entrer aisément.

Une fois entré, descendez pour atteindre le cœur du monastère où la Braise sera présente.

Vous découvrirez enfin l’identité de la Braise : il s’agira de l’abbesse Ingeborg.

Identifier la Braise et l’assassiner

Bien que vous aurez l’identité de la Braise, elle demeurera masquée. Vous allez devoir la démasquer afin de l’assassiner. Deux « fausses » Braise tenteront de brouiller les pistes, une à l’intérieur du monastère et l’autre à l’extérieur.

Afin de trouver la vraie Ingeborg, il faudra vous éloigner un tout petit peu du monastère. Envoyez votre corbeau pour la trouver plus facilement.

Il ne vous restera plus qu’à tuer la Braise qui vous attendra dans cette zone et confirmer son meurtre.

Une fois la Braise tuée, dirigez-vous vers la maison longue de Jorvik pour parler à Ljufvina et mettre un terme à la quête Brûler la Braise.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.