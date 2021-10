Tout juste en possession de la relique de l’encens, rendez-vous aux quais du village afin d’entamer la deuxième partie de l’arc scénaristique Toshi, dans Kena: Bridge of Spirits. Au sud des quais vous trouverez le portail violet. Franchissez-le.

Aventurez-vous sur la voie du Guerrier

Vous apercevez tout de suite une plaque au sol. Positionnez-vous dessus puis levez la tête. De petits points blancs flottent au-dessus de petits braséros. Tirez à l’arc sur ces braséros dans l’ordre croissant du nombre de ces lumières blanches, soit 1-2-3. Vous activez alors un autre portail violet, passez à travers.

Progressez et faites léviter les gravats immergés jusqu’à arriver sur une plateforme ou des phalènes viendront vous attaquer. Remportez ce bref combat et purifiez le bulbe. Soyez prêts à être précis et rapide pour la séquence qui suit.

Deux types d’éléments doivent ici retenir votre attention et constituent la clé de votre avancée sur la voie du guerrier. Des blocs à l’aura bleutée sont incrustés sur l’îlot du milieu et des portails violets sont disposés autour de cet îlot.

Vous allez devoir passer le premier portail sur votre droite puis, dès que vous vous retrouvez de l’autre côté, visez avec votre bombe les blocs à votre portée afin de vous créer des plateformes sur lesquelles monter. Passez rapidement à l’autre portail et ainsi de suite, jusqu’à vous retrouver en position de grimper l’îlot. Arrivé en haut, traversez le portail violet.

Vous débarquerez dans une zone de combat, peuplée d’ennemis à lance et de deux épéistes spectraux. Comme vous le savez depuis quelques temps, utilisez votre dash sur ces derniers afin de les rendre vulnérables.

À l’issue de l’affrontement, vous vous rendrez compte que quatre nouveaux petits braséros sont à allumer au-dessus de votre tête, via un système similaire à celui rencontré au tout début de la quête. Des socles magiques sont disséminés un peu partout, et vous divulguent chacun leur tour le nombre de lueurs blanches correspondant à chaque braséro.

Déplacez un bloc de pierre avec vos Rot afin de libérer l’accès à l’un de ces socles, mais aussi de vous permettre d’atteindre un autre socle en hauteur. L’ordre pour allumer les braséros est le suivant : lorsque vous faites face à la porte, de gauche à droite, tirez sur le premier, puis le dernier, puis le deuxième, et enfin le troisième. Franchissez le portail fraîchement activé.

Effectuez un peu d’escalade et observez sur la droite les gravats incrustés contre la paroi rocheuse. Envoyez une bombe dessus, et allez de blocs en blocs jusqu’à vous tracter à une fleur d’accroche. Progressez, éliminez les insectes explosifs et l’épéiste spectral puis traversez un nouveau portail.

Approchez des statues d’animaux et examinez celle que vous indique le petit Rot. Une lueur s’en dégage et forme un autre souvenir de Toshi que vous vivrez en mettant votre masque. Après la cinématique et avant de partir, récupérez le Courrier d’esprit ainsi que le chapeau de Rot. Passez à travers le portail pour vous retrouver en bas du chemin d’escalade précédent.

Remontez, et au lieu d’aller à droite, dirigez-vous vers la pente glissante. Jetez d’abord une bombe sur les gravats bleutés, glissez, et franchissez les portails jusqu’à vous accrocher sur des rebords. Hissez-vous et, si les gravats sont toujours en lévitation continuez. Sinon, lancez une nouvelle bombe et terminer le parcours en franchissant l’immense portail violet.

Montez les escaliers devant vous jusqu’à arriver devant une cloche. Faites la sonner grâce à vos Rot puis interagissez avec le masque brumeux qui s’en dégage. Voici le deuxième mini-boss de ce chapitre : le Guerrier.

Eliminez le guerrier

Le Guerrier est moins virevoltant que le fabricant de masques, et ses coups se veulent plus lisibles. Restez tout de même prudent en effectuant des roulades et en utilisant votre bouclier, notamment lorsqu’il envoie une onde d’énergie rouge.

Enfin, utilisez vos attaques de Rot dès que vous le pouvez et à l’instant où le mini-boss termine une attaque, soit le moment idéal pour frapper. En cas de victoire, le Guerrier vous remet la deuxième relique de Toshi : le Sceau du village.

Comme après la bataille contre le Fabricant de masque, méditez afin d’augmenter votre santé, puis téléportez-vous du côté du centre du village pour entamer la quête « Regret de Toshi ».

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.