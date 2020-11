Abattre la Voûte Assassin's Creed Valhalla

Ultime membre de l’Ordre des Anciens de la ville de Jorvik, la Voûte tombera bientôt. Arriverez-vous à trouver l’identité de ce dernier membre ? Réponse dans la quête Abattre la Voûte, débloquée après avoir réussi les deux missions Brûler la Braise et Piquer l’Aiguille.

Retourner voir Ljufvina

Avant de commencer vos investigations, vous allez devoir retourner au niveau de la Halle pour trouver Ljufvina et lui parler.

Après une discussion avec cette dernière, vous en viendrez à une évidence sur l’identité de la Voûte : 4 personnes sont suspectes. Il s’agira soit de Hjorr, soit de Ricsige, soit de Faravid ou enfin Audun. L’enquête va pouvoir débuter.

Vous allez commencer vos investigations par les archives non loin de là.

Rejoindre les archives de Jorvik

Suivez Ljufvina jusqu’aux archives. Une fois à l’intérieur, interagissez avec les 3 indices : deux parchemins et un stock de vivres et d’armes à gauche de l’entrée.

Dirigez-vous ensuite au fond à gauche des archives pour trouver un dernier indice sur un bureau. Vous vous rendrez compte que ce dernier a été récemment déplacé au vue des marques au sol. Vous le déplacerez avec Ljufvina.

Brisez la porte de fortune pour atteindre la pièce secrète, remplie de vin qui semble avoir été empoisonné.

Rejoindre la fête de Yule

Afin d’empêcher un véritable massacre à cause du vin empoisonné, vous allez devoir vous diriger vers la fête de Yule et tenter de démasquer la Voûte au plus vite. Suivez Ljufvina jusqu’à la fameuse fête. Parlez ensuite à cette dernière.

Vous allez devoir enquêter pour démasquer la Voûte en parlant aux différents protagonistes. Nous allons vous dévoiler l’identité de la Voûte pour vous aider un petit peu : la Voûte n’est autre qu’Audun.

Retournez voir Ljufvina à gauche de Ricsige pour lui annoncer votre coupable. Rassurez-vous, si vous décidiez d’accuser une autre personne, une bataille finira tout de même pas éclater et Audun avouera son identité.

Assassiner la Voûte

Une bagarre s’enclenchera une fois le choix effectué. Tuez les nombreux ennemis sans oublier le plus important : assassiner Audun et confirmer son meurtre.

Trouver Ljufvina et la rejoindre

Suivez ensuite le marqueur de quête pour trouver Ljufvina et les autres conseillers, mis à l’abri suite à la décision d’Eivor.

Retournez ensuite à la Halle royale pour converser avec Ricsige, qui vous remerciera. Vous pourrez choisir d’offrir les richesses obtenus par la Main Rouge aux marchands floués ou pour aider à la guerre.

La quête Abattre la Voûte ainsi que l’arc scénaristique La ville de la cupidité se terminera après ces discussions et vous pourrez enfin faire votre compte-rendu à Randvi.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.