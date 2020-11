Piquer l'Aiguille Assassin's Creed Valhalla

Débloquée conjointement avec Brûler la Braise, Piquer l’Aiguille vous demandera d’aller traquer le deuxième membre de l’Ordre des Anciens sévissant dans la ville de Jorvik. Pour cela, vous allez vous diriger vers les quais de la ville.

Fouiller l’entrepôt

Descendez en direction des quais pour vous diriger vers l’entrepôt en suivant le marqueur de quête.

Une fois arrivé à proximité, vous allez devoir éliminer les différents ennemis. Pour le faire le plus discrètement possible, grimpez via la plateforme en bois pour atteindre le toit de l’entrepôt qui vous permettra de commencer le massacre en toute discrétion.

Une fois la totalité des ennemis éliminés, dirigez-vous vers la porte en surbrillance. Interagissez avec les matériaux exotiques sur la gauche puis avec la lettre à droite.

Cherche l’Aiguille

Les différents indices commencent à vous dévoiler peu à peu la localisation de l’Aiguille. Retournez au marché en suivant le marqueur de quête pour trouver les étals drapés de noir. Restez à côté des 3 soldats qui semblent être liés à l’Aiguille.

Suivez le soldat puis vous verrez un personnage en surbrillance. Allez lui parler. Il ne vous apprendra pas grand chose mais un enfant vous hèlera juste à côté, discutez avec lui et il vous donnera une indication quant à la localisation de l’Aiguille.

Sortez du marché par l’est puis utilisez votre corbeau pour trouver la zone à explorer.

Vous trouverez la fameuse clef aux pieds de la statue. Ouvrez ensuite la porte du petit baraquement en surbrillance. Une fois à l’intérieur, vous découvrirez l’entrée secrète qui vous mènera droit dans les égouts.

Explorer les égouts

Après être descendu via l’échelle, suivez le chemin puis montez via la plateforme de gauche lorsque vous tomberez sur une grille sur la droite. Plongez ensuite dans un bassin pour ressortir de l’autre côté. Vous finirez par tomber dans une grande salle.

Premièrement, tuez les ennemis accessibles via votre arc pour commencer à faire le ménage. Descendez ensuite vers la porte en bas à droite qui sera en surbrillance et tuez le soldat en faction juste devant. Récupérez la clef.

Ouvrez la porte pour trouver l’Aiguille. Qui s’avèrera être… Grigorii ! Quel suspense…

Affronter l’Aiguille au marché de Coppergate

Sortez ensuite des égouts en suivant le marqueur de quête après avoir nettoyé la salle des ennemis restants.

Une fois sorti, grimpez sur le toit pour assister à une discussion entre l’Aiguille et un marchand.

Il ne vous restera plus qu’à tuer les ennemis présents et, surtout, l’Aiguille avant de confirmer son meurtre.

La quête Piquer l’Aiguille se terminera après la mort de ce dernier et vous débloquerez l’ultime quête de cet arc scénaristique : Abattre la Voûte.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.