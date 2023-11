Skull & Bones : Vers une sortie définitive pour février 2024 ?

Cette fois-ci c’est la bonne ?

Compter le nombre de mauvaises nouvelles qu’a essuyé Skull & Bones au cours des dernières années, et même simplement des derniers mois, serait presque aussi compliqué que de compter le nombre d’Assassin’s Creed sortis sur les quinze dernières années. Blague à part, rien qu’en 2023, le titre présentait du gameplay en janvier, mais ne rassurait absolument pas ceux qui l’attendaient encore six ans après son annonce. Il eut droit à une bêta fermée, certes, mais qui s’acheva sur la nouvelle du départ de la troisième directrice créative ayant travaillé sur le projet. Puis, sans prévenir, le titre fut une nouvelle fois repoussé, ce coup-ci au début d’année 2024.

Période qui pourrait bien correspondre à la rumeur du jour, notez le bien. Car ce que nous dit Tom Henderson, chez Insider Gaming, c’est que Skull & Bones se dirige vers une sortie le 16 février 2024, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Par la même, il évoque une période d’accès anticipé de trois jours. Informations à prendre avec des pincettes, donc, mais qui ont malgré tout des chances d’être véridiques. Reste à savoir quand Ubisoft se décidera à annoncer officiellement cette date, si elle est bel et bien retenue. Mais on se doute qu’à l’approche des Game Awards, on ne tardera pas à être fixés.

Pour rappel, Skull & Bones est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et devait initialement sortir en 2018.