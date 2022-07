Accueil » Actualités » Skull and Bones : Le jeu de pirates d’Ubisoft sortira le 8 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Stadia

Montré pour la première fois à l’E3 2017, Skull and Bones est une véritable arlésienne du jeu vidéo. Chapeautée par Ubisoft Singapour, cette production a connu de nombreux bouleversements dans sa conception mais, comme le laissaient présager les récentes rumeurs et fuites à son sujet, elle semble enfin prête à voir le bout du tunnel.

Pour preuve, le titre a eu droit il y a quelques instants à son propre showcase d’une vingtaine/trentaine de minutes. Particulièrement généreux en infos et en gameplay, l’événement a également permis de connaître la date de sortie du jeu qui est fixée au 8 novembre prochain sur PC et consoles.

Le roi des pirates, ce sera moi !

Si Skull and Bones puise toujours une bonne partie de ses inspirations dans Assassin’s Creed IV : Black Flag, l’expérience de jeu qu’il propose a visiblement un peu évolué par rapport à la formule initialement vendue par Ubisoft il y a quelques années. Comme expliqué par les développeurs du studio asiatique, il s’agit d’un jeu service, jouable entièrement en solo ou en coopération et uniquement en vue à la première personne, centré sur les combats navals et qui sera alimenté régulièrement en contenu après son lancement.

Se déroulant en pleine période de l’âge d’or de la piraterie, le monde ouvert situé au cœur de l’Océan Indien promet de s’étendre des côtes africaines à l’est indien. Il devrait également regorger de nombreux dangers provenant de la faune (animaux et monstres marins), des conditions météorologiques et des autres joueurs et joueuses puisque des batailles et serveurs PvP seront de la partie.

Côté scénario, on incarnera un personnage inconnu de tous qui débutera son épopée sur l’île de Sainte-Anne. Son objectif : se battre pour sa survie en gravissant les échelons de la piraterie par l’intermédiaire de quêtes et contrats à remplir (exploration, investigations, chasses aux trésors, événements aléatoires…) jusqu’à devenir un capitaine renommé au point de posséder sa propre flotte.

Pour y parvenir, il faudra bien entendu prendre grand soin de nos navires. Répartis en trois catégories différentes (Cargo, Navigation, « Firepower »), on peut et doit s’en procurer de nouveaux ainsi que les réparer, les améliorer (renforcement de la protection de la coque, armement/artillerie…) et les personnaliser. Mais attention, le titre vous demandera aussi de surveiller le moral et les besoins de votre équipage. Si celui-ci est mécontent de votre gestion, vous risquez de subir une mutinerie.

C’est le One Piece ? Ah non, juste une édition Premium

Pour rappel, Skull and Bones sera disponible le 8 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Stadia. En plus de dévoiler le pack naval Altesse de la Haute Mer qui fait office de bonus de précommande, Ubisoft a partagé des images de l’édition Premium du jeu.

Contre la somme de 89,99 €, celle-ci contiendra la collection cosmétique « La Ballade de Bloody Bones », deux missions additionnelles intitulées « L’Ashen Corsaire » et « L’héritage de Bloody Bones », un artbook et la bande originale numérique du titre ainsi qu’un bon, utilisable une seule et unique fois, afin d’avoir accès au Pass de Contrebandier premium lors de la saison de son choix.