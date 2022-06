Skull & Bones pourrait enfin être présenté à nouveau en juillet par Ubisoft

Le grand retour de Skull & Bones est plus proche que jamais. Le titre est réapparu sur nos radars grâce à une énorme fuite, mais aussi avec des listings chez les différents organismes de classification à travers le monde, comme au Brésil ou plus récemment chez l’ESRB, comme le signale Gematsu. Tout cela montre que le jeu d’Ubisoft se prépare pour revenir sur la scène médiatique, et cela pourrait arriver dès le début du mois de juillet.

Le jeu va bientôt refaire surface

Toujours très bien informé sur ce qu’il se trame dans les coulisses d’Ubisoft, l’insider Tom Henderson dévoile sur Try Hard Guides que selon certaines de ses sources, Skull & Bones pourrait à nouveau être présenté dans la semaine du 4 juillet prochain.

On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais il avance qu’Ubisoft officialiserait la date de sortie du jeu, tout en montrant pas mal de gameplay et en donnant tout plein de détails sur le titre. En somme, il faut s’attendre à une présentation détaillée, sans doute réservée au jeu et rien qu’à lui, sauf si Ubisoft décide de nous offrir par surprise un Ubisoft Forward.

Skull & Bones arrivera sur PC, PS4 et Xbox One aux dernières nouvelles, mais aussi sur PS5 et Xbox One selon les derniers listings du jeu.