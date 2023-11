Silent Hill 2 Remake : Bloober Team tient à dire que le projet avance et que c’est Konami qui gère la communication du jeu

« Demandez à Konami »

C’est un drôle de communiqué qui a été publié de la part du studio, étant donné que celui-ci a pour but de nous dire que Silent Hill 2 Remake avance à son rythme, sans problème majeur. On appréciera la transparence, mais ce soudain besoin de clarté peut paraître étrange étant donné que personne ne doutait vraiment de la bonne tenue du projet. Les commentaires de fans impatients étaient peut-être trop nombreux selon le studio, qui a donc tenu à rappeler que c’est Konami qui gère la communication du jeu, et pas Bloober Team :

« De la part de notre équipe de développement, nous voudrions clarifier le fait que la production avance de manière fluide et notre calendrier est respecté. Nous comprenons que beaucoup de joueurs à travers le monde ont hâte d’avoir des informations sur le jeu, et nous apprécions votre enthousiasme. Cependant, nous vous demandons un peu plus de patience. Lorsque Konami, qui est l’éditeur du jeu, partagera plus d’informations, nous sommes confiant dans le fait que cela vaudra l’attente. »

Bloober Team renvoie la balle à Konami, qui est lui aussi assez muet quand il s’agit d’aborder ce projet. De la à penser qu’il y a de l’eau dans le gaz entre les deux entreprises, c’est sans doute trop s’engager, mais il est rare de voir un studio renvoyer la responsabilité de la sorte vers l’éditeur. Revoir le titre aux Game Awards reste une possibilité, mais ce communiqué pourrait aussi indiquer que l’attente pourrait durer un peu plus longtemps.