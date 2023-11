Silent Hill 2 Remake sera bien proposé en version physique en 2024 grâce à Just For Games

Remedy, si vous cherchez quelqu’un…

C’est le distributeur qui annonce directement la nouvelle sur ses réseaux sociaux, en indiquant qu’il s’occupera bel et bien de la version physique de Silent Hill 2 Remake lorsque celle-ci sortira, dans le courant de l’année prochaine. Car calmons vos ardeurs, aucune date de sortie n’est annoncée en marge de cette nouvelle, même si l’on sent que cela se rapproche.

Soyez débrouillards pour survivre au brouillard 🌫🥶 SILENT HILL 2 arrive en édition physique sur Playstation 5 dès l'année prochaine ! 😨 Préparez votre trouille : https://t.co/MPrzyGPVyD pic.twitter.com/zPmIVPci47 — Just For Games (@JustForGames_FR) November 3, 2023

Just For Games annonce que l’édition physique PS5 sera bien distribuée par l’entreprise, mais aussi qu’elle est déjà disponible en précommande. La page Amazon du jeu est ainsi déjà ouverte même si le produit est indisponible pour le moment, et il est possible de réserver son exemplaire sur la boutique en ligne de Just For Games. De quoi nous laisser espérer des informations très prochainement pour le jeu ? Il serait temps, et les Game Awards semblent être parfaits pour cela.