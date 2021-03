Sherlock Holmes: Chapter One dévoile son premier trailer de gameplay

Après toutes les polémiques liées à l’affaire The Sinking City, on en oublierait presque que Frogwares est aussi occupé avec Sherlock Holmes: Chapter One. Le titre était apparu lors du dernier showcase d’Epic Games afin de nous présenter un tout petit teaser de gameplay, avant de nous donner rendez-vous pour mars. Aujourd’hui, on peut donc découvrir un trailer un peu plus conséquent grâce à IGN qui a obtenir la diffusion.

Un détective plein de fougue

Ce trailer nous permet enfin d’admirer quelques images de gameplay pour ce nouveau jeu Sherlock Holmes, notamment avec des phases d’investigations et les phases de dialogues.

On peut également y voir quelques phases de combats avec un Sherlock visiblement très débrouillard et à l’aise avec une arme à feu. Comme on le savait déjà, il sera possible de personnaliser Sherlock en lui achetant d’autres tenues afin qu’il s’infiltre plus facilement dans certains lieux. Le mystère autour du fameux John reste cependant entier.

Sherlock Holmes: Chapter One devrait sortir cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.