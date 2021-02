Sherlock Holmes: Chapter One se présente brièvement avec un premier teaser de gameplay

Epic Games tenait ce soir son Epic Games Store Spring Showcase, censé nous dévoiler quelques annonces pour la plateforme. En dehors des soucis techniques du stream et du maigre contenu de l’émission, on retiendra notamment la présence de Sherlock Holmes: Chapter One, passé en coup de vent pour nous montrer quelques secondes de gameplay.

Un teaser et un rendez-vous pour mars

C’est pourtant la première fois que l’on voit du gameplay pour le titre de Frogwares. Récemment, le jeu avait précisé de nombreux détails sur sa durée de vie et sur son monde ouvert, mais le seul trailer que l’on avait pu voir concernait des cinématiques du jeu.

Ce teaser nous offre donc une vingtaine de secondes d’images in-game, où l’on peut voir notre jeune Sherlock courir dans les rues de l’île, mettre quelques mandales pour montrer ses capacités physiques, et bien entendu enquêter sur des objets et des crimes. On en verra bien plus en mars prochain, où un nouveau trailer plus long sera révélé.

Sherlock Holmes: Chapter One devrait sortir cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.