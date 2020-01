Shenmue III – Une mise à jour qui fait beaucoup de bien

Disponible depuis le 19 novembre 2019, Shenmue III n’aura pas fait l’unanimité auprès des joueurs et de la critique. Notamment à cause de sa grande lenteur. Un rythme que le studio Ys Net assume complètement, mais qui n’est pas du goût de tous. Et justement, la mise à jour de cette semaine apporte quelques changements bienvenus, tout particulièrement à ce niveau !

Fini les dialogues trop longs

C’est un fait indéniable, et c’était déjà le cas dans Shenmue I & II, Yu Suzuki et son équipe ont tendance à écrire de longues lignes de dialogue, et à prendre leur temps. Un détail qui n’est pas pour déplaire aux amoureux de cette oeuvre si particulière, mais qui peut rebuter certains nouveaux venus, tout particulièrement en ce qui concerne le dernier épisode en date, pas des plus accessibles.

La mise à jour 1.04, qui arrive dans le même temps que le DLC Battle Rally, apporte en effet son lot de changements. Parmi eux, on retiendra avant toute chose la possibilité de sauter tous les dialogues. En sus, il est question de pas mal de correctifs, notamment en ce qui concerne les compétences en combat, mais aussi vis à vis de problèmes de collision parfois très handicapants. Certains prix ont, quant à eux, été revus à la baisse en magasin.

Shenmue III est disponible sur PC et PlayStation 4. Quant à Battle Rally, son premier DLC, il est proposé à 7,99 euros, ou est compris dans le Season Pass vendu, lui, 14,99 euros.