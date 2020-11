Shenmue III arrive sur Steam le 19 novembre prochain

Peu avant sa sortie, Shenmue III avait déchaîné les foules en annonçant qu’il serait exclusif à la plateforme Epic Games Store, ce qui avait fait quelques déçus parmi les fans qui souhaitaient l’ajouter dans leur bibliothèque Steam. Il aura donc fallu un an tout rond pour que cela change, puisque le titre va bientôt arriver sur la plateforme de Valve.

L’exclusivité se termine

Ys Net et Deep Silver ont donc annoncé que l’exclusivité d’un an à l’Epic Games Store pour Shenmue III allait prendre fin le 19 novembre. Le titre ne perdra pas de temps, puisqu’il sortira ce même jour sur Steam. Les backers pourront alors enfin réclamer leur code pour jouer à cette version, et ce quelques jours avant sa sortie.

Shenmue III est disponible sur PC et PlayStation 4.