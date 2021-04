Shantae : Le premier épisode de la série revient sur Switch

Débutée en 2002 sur Game Boy Color, la série Shantae s’est depuis étoffée de quatre autres épisodes à la qualité généralement indéniable. Alors que le cinquième volet, Shantae and the Seven Sirens, nous arrivait il y a moins d’un an, voici que la licence décide de nous propulser dans le passé sur Nintendo Switch, avec un portage du tout premier opus.

Retour aux sources sur Switch

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est bien le tout premier épisode de la série, paru initialement sur Game Boy Color, qui revient d’entre les morts en ce mois d’avril. Ce jeu de plateforme particulièrement beau pour son support initial avait reçu des critiques dithyrambiques à l’époque. Notez toutefois que malgré un accueil critique unanime, le soft ne fut pas tiré à beaucoup d’exemplaires. Ce qui en fait, aujourd’hui, l’un des plus onéreux de la machine…

L’idée n’est donc pas mauvaise de lui offrir une sortie sur Switch, bien que la nouveauté ne semble pas à l’ordre du jour. Cette version sera proposée exclusivement en dématérialisé via l’eShop, et l’on ne connaît pas encore le tarif pratiqué. Nous ne tarderons toutefois pas à le découvrir, puisque la sortie de Shantae est prévue pour le 22 avril, soit dans tout juste dix jours !