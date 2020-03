La tier list PvP – The Seven Deadly Sins Grand Cross

Ily a quelques temps nous avons publié une tier list pour le jeu The Seven Deadly Sins Grand Cross, mais vous l’aurez surement remarqué : elle était beaucoup plus orientée vers les joueurs PvE. Nous allons donc corriger le tir en vous présentant une nouvelle tier list, mais cette fois-ci uniquement orientée vers le mode PvP (qui est essentiel pour gagner des gemmes gratuitement).

Comment se présente la tier list PvP ?

Comme vous l’aurez plus ou moins remarqué, la tier list est quand même bien différente de la PvE. Nous allons revenir principalement sur les personnages « god tier » mais pas que.

Les personnages god tier

Ban nunchaku vert

Vous l’aurez remarqué avec le dernier portail, le « Ban nunchaku vert » a fait son apparition. Et si il a tant fait parler de lui c’est parce que c’est parce que ce personnage est extrêmement fort actuellement. Il possède une attaque debuff très puissante : il va voler 50% de l’attaque et de la défense de toute l’équipe adverse (en trois étoiles), ce qui lui permet d’infliger de très lourds dégâts avec sa deuxième attaque, multi-cibles elle aussi.

Sa spé, quant à elle, n’est pas forcément très puissante mais reste quand même assez utile : il va avoir le même debuff que sa première attaque et infliger jusqu’à 525% de dégâts.

Gilthunder vert

Gilthunder sera quant à lui un très bon support mais également un bon DPS quand sa spé sera chargée. Il possède un buff d’attaque assez important : jusqu’à 60% en plus. Il va également booster de 30% la défense de toute l’équipe alliée grâce à son passif. Et sa spé est quant à elle mono-cible, et est très puissante puisqu’elle inflige jusqu’à 840% de dégâts en mono-cible.

Diane géante bleue

La Diane géante sera très utile pour faire des dégâts de zones avec sa spé extrêmement puissante qui inflige jusqu’à 790% de dégâts de zone, ce qui correspond plus ou moins à une spé mono-cible (Gilthunder vert). De plus son attaque mono-cible permettra de sceller les attaques pendant un tour au niveau deux et deux tours au niveau trois.

Helbram

Présent lui aussi dans la tier list PvE, ce personnage sera un must have pour les joueurs PvP. Nous allons rapidement réexpliquer en quoi ce personnage est si puissant :

Sa première attaque retire des sphères de spé, très utile en PvP

Sa deuxième attaque pétrifie à partir du niveau deux

Malheureusement ce Helbram n’est toujours pas présent et nous n’avons à ce jour pas de date sur sa sortie.

Les personnages très bons

Gilthunder SSR rouge

Ce Gilthunder possède une mécanique assez intéressante que nous n’avons encore jamais évoqué : le « taunt ». C’est une capacité qui va forcer l’équipe adverse à attaquer le personnage.

Ici, il va combiner ce taunt avec une réduction des dégâts reçus. Certains personnages vont combiner le taunt avec des stance-counter : nous verrons par la suite le personnage d’Estarossa qui est parmi les meilleurs personnages grâce à cette capacité.

En plus de cela, la spé de Gilthunder est une spé mono-cible extrêmement puissante et double les dégâts si la cible a un buff.

Ban SR rouge

Le Ban rouge est un personnage très puissant et gratuit de surcroît. Il possède la même attaque que Helbram rouge. Il va retirer une jauge de spé et trois jauges au niveau trois. Cette mécanique est vraiment extrêmement utile en PvP.

Sa deuxième attaque est une stance qui soigne les dégâts reçus. Au niveau trois, il aura une immunité aux debuffs et le buff « évitement » qui permet d’esquiver toutes les attaques (spé non comprises) pendant un tour.