La série The Last of Us en préparation chez HBO

Alors que l’on attend toujours The Last of Us Part II pour le 29 mai, la licence va s’offrir une adaptation en série télé. Aucun casting n’a été annoncé pour Joel ou Ellie mais on a tout de même quelques premières informations sur la production.

Probablement pas la dernière d’entre eux

Pour l’instant, seul le premier jeu devrait être couvert par cette série apparemment limitée comme Watchmen, avec peut-être quelques ajouts tirés du prochain épisode. Au scénario, on retrouve le créateur du jeu Neil Druckmann mais aussi Craig Mazin tout juste sorti de la série Chernobyl et de l’annonce de sa participation au film Borderlands. Il semble donc avoir trouvé son nouveau créneau avec les jeux vidéo.

Pas de Netflix dans le coin pour une fois puisque c’est la chaîne HBO qui diffusera cette série The Last of Us. Niveau production, on retrouve évidemment Sony Pictures Television mais surtout PlayStation Productions, la nouvelle entité chargée d’adapter les licences de l’éditeur-constructeur.

Forcément, vu le passif de Naughty Dog avec les adaptations de ses jeux, on vous recommande de ne pas trop retenir votre souffle en attendant. Outre le running gag du film Uncharted dont on ne compte plus les reports, il y avait déjà eu un projet The Last of Us lancé pour le cinéma en 2014 avant d’être annulé en 2016. La télé serait-elle le bon moyen de mettre fin à la malédiction ?