Antonio Banderas rejoint le casting du film Uncharted

La production autour du film Uncharted aura connu moult remous, mais le tournage devrait tout de même bientôt débuter. Les rôles secondaires sont donc castés en ce moment même, et une première surprise de taille a été dévoilée par Variety, puisque Antonio Banderas sera présent dans le film.

Trois noms de plus

L’acteur nommé aux derniers Oscars rejoint donc Tom Holland et Mark Walhberg dans un rôle inconnu. Cependant, avec un interprète de ce calibre, difficile de ne pas l’imaginer en grand antagoniste de cet opus cinématographique. Parmi les nouveaux venus, on compterait également l’arrivée de Sophia Ali (Grey’s Anatomy) ainsi que Tati Gabrielle (The 100). De plus, Ruben Fleischer (Venom) sera bien le réalisateur du film, comme cela était fortement pressenti.

Tout semble donc bien parti pour que le tournage commence enfin, et pour que Tom Holland concrétise (enfin) sa grande envie de jouer Nathan Drake sur grand écran.