The Last of Us : L’épisode 8 bat un nouveau record d’audience pour la série

Plus rien n’arrête la série télévisée The Last of Us. La série continue de prouver chaque semaine qu’elle est en train de devenir un vrai phénomène de la pop culture qui dépasse de loin le cadre du jeu vidéo et que HBO n’espérait peut-être même pas. Une saison 2 a vite été commandée suite à la diffusion du premier épisode qui avait déjà réalisé une audience admirable pour la chaine, mais depuis, le public est de plus en plus au rendez-vous chaque semaine et l’épisode 8 l’a encore montré.

Un record avant la diffusion du dernier épisode de la saison

Pour cet avant-dernier épisode la saison, les attentes étaient grandes chez celles et ceux qui connaissent le jeu, puisque la série devait adapter un passage très particulier du titre de Naughty Dog qui avait marqué les esprits à l’époque (on évitera le spoil ici). Qui dit épisode attendu, dit nouveau record d’audience.

Le huitième épisode de la série a ainsi attiré plus de 8,1 millions de curieux sur HBO dimanche dernier, soit une augmentation de près de 74% par rapport à l’audience du premier épisode. On parle ici de chiffres qui rivalisent avec les séries les plus populaires de la chaîne, comme Game of Thrones et son spin-off House of the Dragon. Nul doute que le final fera sans doute aussi bien voire mieux.

Voilà de quoi rendre serein HBO qui va sans doute apporter un soin tout particulier à la saison 2, qui devrait débuter son tournage dès cette année.