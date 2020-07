Persona 4 Golden a trouvé le demi-million de joueurs sur PC

Il y a un mois, Atlus nous a fait la surprise de sortir une version PC de Persona 4 Golden. Plus qu’un portage attendu, cela a surtout réveillé les fans qui espèrent que d’autres épisodes suivront le pas. Et il semble que ces derniers ont répondu présent à l’appel puisque le titre s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires.

We're excited to announce that Persona 4 Golden has hit 500,000 players on PC! Thank you for all your support!

Character Designer Shigenori Soejima created this original sketch to celebrate. We hope you're enjoying #P4G and welcome back to the Midnight Channel! pic.twitter.com/SlYBINYedY

— Official ATLUS West (@Atlus_West) July 11, 2020