La série HBO The Last of Us trouve un réalisateur pour son pilote

Tandis que les fans attendent impatiemment la suite des aventures d’Ellie dans The Last of Us Part II, l’adaptation en série télévisée commence à prendre forme. Un premier réalisateur a d’ailleurs été confirmé pour s’occuper du pilote de la série.

Les créateurs de Chernobyl se rejoignent

C’est Johan Renck qui sera en charge de cet épisode, comme il le confirme dans une interview accordée à Discussing Film. Le réalisateur est surtout connu pour avoir œuvré sur la série renommée Chernobyl, en compagnie du showrunneur Craig Mazin, mais aussi sur Breaking Bad, Vikings ou Bates Motel. Il confirme par ailleurs qu’il n’est pas impossible qu’il soit en charge d’autres épisodes selon le développement de la série.

Un gage de qualité de plus pour la série, qui semble tout faire pour recruter les meilleurs artistes disponibles, comme le compositeur Gustavo Santaolalla, qui a rejoint la série après avoir composé la bande-originale des deux jeux.

En attendant plus d’informations sur cette série, on se consolera avec la sortie de The Last of Us Part II, disponible dès le 19 juin prochain sur PS4. N’oubliez pas que notre test sera quant à lui disponible dès le 12 juin à 9h01.