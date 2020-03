The Last of Us : Le compositeur des jeux, Gustavo Santaolalla, rejoint l’équipe de la série HBO

Annoncée il y a quelques jours, The Last of Us aura donc droit à une adaptation en série télévisée. Elle sera produite par Sony Pictures Television et PlayStation Production, en outre ce sera la chaîne HBO qui diffusera le programme. Peut-être un nouveau gros succès pour la chaîne après Game of Thrones ?

Si vous avez des doutes quant à la qualité de cette future série, on peut déjà se rassurer avec la présence du Craig Mazin à qui l’on doit l’excellente série Chernobyl, mais surtout Neil Druckman, le créateur de The Last of Us sur les consoles PlayStation.

Une musique également fidèle

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

Ce dernier vient d’ailleurs d’annoncer sur Twitter que Gustavo Santaolalla, le compositeur des musiques de The Last of Us et The Last of Us Part II, rejoint l’équipe en charge de la série. Nous avons donc un autre gage de fidélité à l’oeuvre qui donne encore plus de belles promesses.

Nous avons d’ailleurs hâte d’entendre son travail sur The Last of Us Part II qui sortira exclusivement sur PlayStation 4 le 29 mai prochain.