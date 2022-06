Sega chercherait à adapter des jeux Atlus en séries ou en films, dont Persona

Celle-là, on doit bien avouer qu’on ne l’a pas vu venir. Fort de son succès au box-office avec les films Sonic, Sega semble flairer un nouveau filon qui pourrait lui rapporter gros, surtout en jetant un oeil sur les licence fortes possédées par l’éditeur. Et il semblerait que le hérisson bleu ne soit que le premier des personnages cultes de Sega dans cette optique de draguer le monde du cinéma et de la télé, puisque Sega vient de révéler à IGN que d’autres séries, dont celles d’Atlus, pourraient avoir droit au même traitement.

Bientôt une série live action Persona sur vos écrans ?

Toru Nakahara, qui travaille chez Sega en tant que producteur en chef sur les films Sonic et sur la série Netflix Sonic Prime, s’est entretenu avec IGN et a expliqué que Sega était très ouvert à l’idée d’adapter certains séries d’Atlus en films ou en séries en live-action (dont avec des vraies personnes) :

« Les mondes d’Atlus sont remplis d’histoires intenses, d’un style avant-gardiste et de personnages convaincants. Des histoires comme celles de la licence Persona résonnent vraiment avec nos fans et nous voyons une opportunité d’élargir l’univers comme personne ne l’a vu – ou joué – auparavant. Ensemble, Sega et Atlus travaillent à donner vie à ces histoires et à ces mondes à travers de nouveaux supports et pour de nouveaux publics. »

Sega est donc visiblement en train de se pencher très sérieusement sur la question, même si l’éditeur ne semble pour l’instant pas être décidé sur les partenaires qui pourraient participer à ces projets.

On imagine que si une série ou un film basé sur un jeu d’Atlus voit le jour, la licence Persona sera le candidat idéal pour Sega, qui alterne entre des phases de la vie quotidienne de lycéens et des éléments plus fantastiques et plus sombres (tout ce qui pourrait plaire à Netflix par exemple).