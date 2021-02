The Outer Worlds : Le DLC Peril on Gorgon arrive sous peu sur Switch

Bien accueilli sur consoles de salon et PC en 2019, The Outer Worlds se payait le luxe d’un portage sur Nintendo Switch en juin 2020. Malheureusement, cette version souffre sévèrement de la puissance réduite de la machine hybride, et l’optimisation est aux fraises. Qu’à cela ne tienne, Obsidian y sortira malgré tout le DLC Peril on Gorgon dans une poignée de jours !

Peril on Nintendo Switch

Comme en témoigne notre article sur le sujet, la version Nintendo Switch de The Outer Worlds était loin d’être un cadeau fait aux possesseurs de la console. Bugs en tous genres, ralentissements fréquents, palette de couleurs réduite, textures qui disparaissent…

Bref, un downgrade visuel particulièrement violent, et difficilement compréhensible, puisque le titre de Obsidian est loin de briller pour ses qualités techniques sur One et PS4. Cela étant, le développeur a depuis sorti un patch conséquent améliorant un brin l’expérience.

Visiblement content du résultat, Obsidian Entertainment s’est attelé au portage Switch de l’unique DLC de The Outer Worlds, j’ai nommé Peril on Gorgon. Un contenu qui nous avait plutôt séduit en septembre dernier, malgré quelques limitations relativement évidentes.

Bien que l’on peut encore se poser des questions quant à la qualité visuelle de ce DLC, puisque le jeu de base est encore immensément perfectible sur Switch, les joueurs seront peut-être heureux d’apprendre que Peril on Gorgon arrive sous peu. En effet, c’est le 10 février qu’il sortira sur l’eShop. Aucun tarif n’a cependant été annoncé.