Second Extinction : les inscriptions à la bêta sont ouvertes

Annoncé durant le dernier Inside Xbox le 7 mai dernier, Avalanche ouvre ses inscriptions pour accéder à la version bêta sur PC de Second Extinction, le FPS qui n’est pas sans rappeler Turok. Cette version bêta sera accessible dès cet été et uniquement sur PC.

Pour savoir si votre PC pourra faire tourner la bête, n’hésitez pas à regarder les configurations minimale et recommandée.

Comment accéder à la bêta de Second Extinction ?

Bonne nouvelle, cette bêta sera accessible à tous du moment que vous vous soyez inscrit via le site officiel de War Support. Pour y accéder, il faudra également inviter une autre personne à s’inscrire pour pouvoir débloquer l’accès à cette future bêta. Par ailleurs, plus vous arrivez à recruter de nouveaux joueurs, meilleures seront les récompenses :

Dès l’inscription : un avatar exclusif

: un avatar exclusif 1 joueur recruté : accès à la future bêta

: accès à la future bêta 3 joueurs recrutés : un skin pour votre plaque d’identification

: un skin pour votre plaque d’identification 5 joueurs recrutés : un skin pour votre arme

: un skin pour votre arme 7 joueurs recrutés : une emote in-game

Pour recruter un joueur, la méthode est relativement simple. Une fois inscrit via le site War Support, vous obtiendrez un lien que vous devrez partager autour de vous. À chaque fois que ce lien sera utilisé, le nombre de joueurs recrutés augmentera.

Pour rappel, Second Extinction sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series X.