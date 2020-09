Scavengers : Un accès anticipé sur PC début 2021 et une sortie prévue sur consoles

Annoncé lors des Game Awards 2018 avant de se montrer très discret, Scavengers donne enfin de ses nouvelles par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay. Développé par Midwinter Entertainment, un studio fondé par des vétérans de l’industrie vidéoludique, le jeu devrait se lancer en accès anticipé sur PC début 2021 et est aussi prévu sur PlayStation 4 et Xbox One à une date encore indéterminée.

De la survie coopérative et compétitive

Présenté comme un shooter free-to-play de survie coopératif et compétitif se déroulant dans un monde post-apocalyptique enneigé, le titre se laissera approcher lors d’un test technique sur PC du 18 au 20 septembre prochain. Selon Gematsu, les joueurs et les joueuses pourront participer à « des batailles à grande échelle avec des centaines de créatures ennemies à l’IA avancée sur une carte de 9 km². »

Notez que, d’après Josh Holmes, le PDG de l’entreprise, Scavengers aurait déjà réuni « une communauté composée de plusieurs milliers de joueurs en un peu plus d’un an. » Une alpha et une bêta fermée seront organisées plus tard cette année.