Scavengers : Un battle pass gratuit et un nouveau mode PVE au programme

Scavengers, le Battle Royale avec des éléments de survie, entrera bientôt dans sa Saison 0 appelée « The First Frontier ». A cette occasion il offrira un battle pass gratuit aux plus rapides tout en présentant un nouveau mode PVE.

Les développeurs veulent vos retours

Après avoir organisé un énorme évènement communautaire en mai dernier, le studio Midwinter souhaite recueillir les retours des joueurs sur le Battle Pass et le contenu de la saison zero. Actuellement disponible gratuitement en accès anticipé, Scavengers vous laissera obtenir ce Battle Pass gratuitement jusqu’au 3 août prochain sachant que la saison est prévue pour durer du 23 juillet au 6 septembre prochain. A l’intérieur, vous retrouverez tout un tas de cosmétiques pour les personnages et les armes mais aussi des bannières et emblèmes.

En outre, le studio compte introduire un tout nouveau mode PVE appelé « Horde ». Dans celui-ci des équipes de 3 joueurs combattent des vagues d’ennemies contrôlées par l’IA afin de protéger deux liaisons de données. Une fois que l’équipe a rassemblé suffisamment de données, elle peut activer le R.A.S.P afin d’extraire rapidement les ressources vers le sanctuaire. Cette fonctionnalité sera également disponible dans le mode principal Expédition.

D’après nos premiers retours il y a quelque temps, on peut dire que Scavengers possède un gros potentiel pour se démarquer des autres Battle Royale notamment avec ses mécaniques de survie, mais les développeurs doivent encore peaufiner le titre avant un lancement officiel qui pourra convaincre. Retrouvez plus d’informations sur le jeu dans notre preview.