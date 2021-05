Scavengers lancera un énorme évènement communautaire le 29 mai prochain

Le Battle Royale Scavengers va bientôt avoir droit un évènement communautaire de grande envergure dans quelques jours à peine. Midwinter Entertainment donne donc rendez-vous aux joueurs afin qu’ils se rassemblent en masse.

Scavengers rassemblement !

Scavengers est un Battle Royale à la troisième personne qui mêle le PVP et le PVE en ajoutant différentes mécaniques de survie. Disponible depuis quelque temps en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store, le titre organisera bientôt l’évènement ScavLab qui permettra à des milliers de joueurs de participer à une expérience dans un seul et unique hub. Il sera possible de prendre part à de nombreuses activités : mini-jeux, combat à grande-échelle, et même un AMA avec le CEO de Midwinter, Josh Holmes.

Comme ce dernier nous le dit, cela permettra également de récolter les retours et de tester la résistance des serveurs :

« C’est l’occasion pour les joueurs de jeter un œil aux possibilités sans précédent de ScavLab en termes de gameplay et de charge. Nous allons tester des features et des idées de gameplay avec 5000 joueurs dans un environnement partagé – dans l’idée d’organiser d’autres événements du genre à l’avenir. Notre but est de créer un événement que les gens voudront rejoindre sur la promesse de fun et nous allons essayer de nombreuses choses. Nous espérons que la communauté voudra nous rejoindre dans cette folle aventure. »

Rendez-vous le 29 mai prochain à 20h précise pour y assister.