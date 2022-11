Scavengers ferme déjà ses portes, avant même de sortir de son accès anticipé

On ne va pas feindre la surprise ici, tant le destin de Scavengers semblait scellé depuis quelques temps. Il y a quelques mois, on apprenait que les versions consoles du jeu ne verraient finalement jamais le jour, ce qui faisait suite au rachat de Midwinter Entertainment par Behavior Interactive. Etant donné que le jeu était toujours en accès anticipé, on pouvait craindre que cela ne soit pas vraiment de bon augure pour la suite du développement. Des craintes justifiées.

Des adieux qu’on a vu venir de loin

C’est via le site officiel du jeu que l’on apprend la mauvaise nouvelle du jour. On s’en doutait un peu, mais c’est confirmé : Scavengers ne quittera jamais son accès anticipé. Le jeu ne sortira pas dans sa version complète, et les serveurs s’apprêtent déjà à fermer leurs portes. Dès le 16 décembre, il vous sera impossible de jouer à Scavengers. Une décision justifiée par une communauté en décroissance constante :

« Une baisse du nombre de joueurs a été constatée ces derniers mois, et bien que nous ayons exploré de nombreuses options pour augmenter la population sur nos serveurs alors que le jeu est en accès anticipé, il est devenu clair qu’il n’était pas viable pour nous de poursuivre le développement. »

Puisque seule une petite équipe restait sur le projet après l’annulation des versions consoles, on imaginait effectivement mal que le jeu sorte de son accès anticipé sans le gros des forces du studio. Behavior Interactive peut maintenant rapatrier l’équipe entière de Midwinter Entertainment pour travailler sur d’autres projets, en laissant Scavengers s’éteindre doucement.