Behavior Interactive (Dead by Daylight) rachète Midwinter Entertainment, les versions consoles de Scavengers annulées

La consolidation continue de se poursuivre dans le monde du jeu vidéo, mais c’est cette fois-ci à plus petite échelle. On apprend aujourd’hui que le studio derrière le jeu à succès Dead by Daylight, Behavior Interactive, vient de mettre la main sur le studio Midwinter Entertainment, à qui l’on doit Scavengers. Et l’annonce de ce rachat a des conséquences immédiates, puisque les versions consoles de Scavengers viennent d’être annulées.

Le début de la fin pour Scavengers

Le rachat est d’un montant encore inconnu, mais Behavior Interactive devrait conclure l’affaire dès le 2 juin prochain. Avec cette acquisition, le studio entend renforcer ses équipes avec de nouveaux talents et de nouveaux projets, qui voit en Midwinter Entertainment un studio en adéquation avec les valeurs et la manière de fonctionner de Behavior Interactive.

Mais la conséquence dans tout cela, c’est que les versions consoles de Scavengers, qui étaient actuellement en phase de test, sont aujourd’hui purement et simplement annulées. La version PC continuera d’exister et d’être mise à jour grâce à une équipe dédiée au support du jeu, mais le gros du studio va maintenant œuvrer sur un projet encore non-annoncé. On imagine donc mal Scavengers sortir de son accès anticipé, le studio et son nouveau propriétaire souhaitant certainement tourner la page.