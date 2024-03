Sand Land : Une démo du jeu adapté du manga d’Akira Toriyama est désormais disponible

Quelques bonus à récupérer dans la démo

Cette démo vous permettra de découvrir une partie du monde de Sand Land, même si la zone sera assez limitée. Vous pourrez aussi découvrir les personnages que sont Beelzebub, Rao et Thief, tout en conduisant quelques véhicules, comme des chars, des motos ou des armures de combat. Jouer à cette démo vous donnera accès à quelques bonus une fois le jeu complet en votre possession, à savoir 30 aciers de grade B et 30 vis de grade B. Dit comme cela, ça ne vous éclaire probablement pas plus, mais sachez qu’il s’agit là d’objets in-game qui servent à améliorer les différents véhicules du jeu.

Sand Land sortira sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 26 avril.