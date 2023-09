Sand Land : Le jeu d’action et d’aventure inspiré du manga d’Akira Toriyama (Dragon Ball) nous en dit plus sur son histoire

Une aventure à consommer jusqu’à plus soif

Il faudra encore patienter avant de savoir quand Sand Land nous parviendra. Après tout, ce n’est pas plus mal étant donné la fin d’année très chargée qui s’annonce, sans parler du début 2024 qui devrait être tout autant problématique. En attendant de découvrir nous-mêmes ce que Sand Land nous réserve, Bandai Namco nous offre un aperçu de ce que le jeu aura à nous raconter.

Le titre reprendra plus ou moins la même histoire que le manga, en nous présentant un monde désolé où l’accès à l’eau est régulé par un tyran. Le prince des démons Beelzebub va venir en aide aux humains en rejoignant le groupe du shérif Rao pour partir à la recherche d’une oasis légendaire, qui pourrait permettre à la population de retrouver de quoi vivre.

Sand Land sortira sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series à une date encore inconnue.