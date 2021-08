Saints Row: The Third Remaster est offert sur l’Epic Games Store jusqu’au 2 septembre

Si la découverte du prochain Saints Row, sous la forme d’un reboot, vous a donné envie de découvrir la série, ou de replonger dans les grandes heures de gloire de la saga, Epic Games vous propose une offre limitée à ne pas manquer. Habitué à offrir des jeux toutes les semaines, l’Epic Games Store ajoute aujourd’hui un nouveau jeu gratuit à son offre, Saints Row: The Third Remaster.

Un nouveau jeu à récupérer gratuitement

Le remaster du troisième épisode est en ce moment même gratuit sur l’Epic Games Store. Tout ce qu’il faut faire pour le récupérer gratuitement et définitivement, c’est de l’ajouter à votre bibliothèque, sans rien dépenser. Vous avez cependant jusqu’au 2 septembre à 17 heures pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Saints Row: The Third Remaster offre un lifting au troisième opus, avec la présence de tous les DLC directement inclus dans le jeu et des graphismes revus à la hausse.