Saints Row : The Third Remastered est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Comme si Volition voulait redorer le blason de la licence et en profiter pour prendre la température avant un éventuel cinquième volet, Saints Row : The Third Remastered était annoncé le mois dernier, à la surprise générale. Cette sortie fait suite aux portages sur Nintendo Switch du troisième puis du quatrième volet, chacun accompagnés de leur DLC respectifs. Cela étant dit, l’édition remasterisée de The Third est disponible dès aujourd’hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Quels changements pour ce remaster ?

Qui dit édition remasterisée, dit avant tout changements visuels. Et Saints Row : The Third Remastered a sorti le grand jeu, puisqu’il revoit sa copie de A à Z. Volition a commencé par un gros travail sur les éclairages, a ajusté la distance d’affichage aux supports actuels et lissé les textures. Par ailleurs, la version PC bénéficie d’un affichage en 60 images par seconde, contre 30 images par seconde pour les éditions consoles. Celles-ci peuvent néanmoins paramétrer leur fluidité via le menu options.

Côté gameplay, cependant, rien n’a été modifié. Quant à son contenu, ce remaster embarque l’aventure que l’on connaît, parue en 2011 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, sans la moindre censure. En sus, et à l’instar de la Full Package Edition qui sortait sur Nintendo Switch l’an dernier, cette édition intègre l’intégralité des DLC de l’opus original (soit une petite trentaine, en comptant tous ceux n’apportant que des objets cosmétiques amusants), bénéficiant eux aussi de sa refonte.

Configuration pour PC

Avant tout, précisions que la version PC est exclusive (du moins pour le moment) à l’Epic Games Store. Quant aux configurations, les voici :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 en 64 Bits

Processeur : AMD / Intel CPU ou AMD FX 6000 ou Intel Core i5-3000

Carte graphique : AMD Radeon 500 ou NVIDIA GeForce GTX 660

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Espace Disque : 10 Go

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 en 64 Bits

Processeur : AMD FX 8000 ou Intel Core i5 4000

Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce GTX 1000

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Espace Disque : 10 Go

Si vous désirez en apprendre plus sur Saints Row : The Third Remastered, nous vous invitons à vous tourner vers notre test réalisé sur la version PlayStation 4.