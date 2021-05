Saints Row: The Third Remastered célèbre sa sortie sur PS5 et Xbox Series avec un trailer

On pensait que l’on en avait terminé avec Saints Row: The Third Remastered, mais le jeu de Deep Silver et de Volition est infatigable, puisqu’il nous avait annoncé la semaine dernière son arrivée sur next-gen. Le remaster sort aujourd’hui sur les dernières consoles, et nous le rappelle avec un trailer de lancement.

Le remaster est de retour

Saints Row: The Third Remastered est donc de retour avec des améliorations techniques. Le titre nous laisse le choix entre un mode Performance et un mode Qualité, afin d’osciller entre le combo 1080p/60 fps ou 4K/30 fps. La manette DualSense est également mise en avant avec un éclairage spécial aux couleurs du jeu.

Vous pouvez donc retrouver dès aujourd’hui Saints Row: The Third Remastered sur PS5 et Xbox Series. L’update est gratuite si vous possédez le jeu sur PS4 ou Xbox One.