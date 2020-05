Saints Row : The Third Remastered se lance avec une vidéo explosive

Si le dernier épisode canonique de la licence, Saints Row IV, est paru il y a bientôt sept ans, celle-ci n’a pas pour autant sombré dans l’oubli. Dernièrement, la Nintendo Switch accueillait des portages du troisième et du quatrième volet. Aujourd’hui, The Third nous revient une nouvelle fois via une édition remasterisée qui n’a rien perdu de sa superbe.

Un remaster qui fait boum

Non content d’avoir ravi les possesseurs de Nintendo Switch au début de l’année 2019, Saints Row : The Third revient donc aujourd’hui avec une édition remasterisée. Au programme, rien de nouveau, si ce n’est un rendu graphique nettement supérieur à l’édition de 2011. Par ailleurs, cette galette embarque la totalité des DLC parus précédemment, à l’instar de The Full Package. De quoi se payer un paquet de tranches de rire sur ce GTA-Like complètement déjanté.

Saints Row : The Third Remastered est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On vous renvoie à cet article si vous désirez en savoir plus sur le jeu, et à notre test si vous désirez connaître notre verdict.