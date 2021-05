Saints Row: The Third Remastered arrive sur PS5 et Xbox Series la semaine prochaine

Saints Row: The Third est décidément inépuisable. Presque dix ans après la sortie initiale du troisième opus de la licence, le remaster avait déjà remis au goût du jour le jeu et Deep Silver nous annonce aujourd’hui que le titre va prochainement débarquer sur PS5 et Xbox Series.

Un remaster upscalé

Deep Silver et Volition vont donc sortir des versions PS5 et Xbox Series de Saints Row: The Third Remastered, et ce sans trop attendre, puisqu’elles arrivent dès le 25 mai prochain. Ces nouvelles versions sont décrites comme étant équivalente à celles sur PC en « Haute Qualité », avec de la 4K dynamique et un framerate à 60 images par secondes. La mise à niveau de la version PS4 ou Xbox One sera gratuite.

Pour la Xbox Series S, deux choix seront disponibles avec le support 1080p/60 fps ou de la 4K upscalée/30 fps. Pour ce qui est de la PS5, le jeu supportera les Activités sur la console, et la DualSense sera mise à profit, mais seulement avec un lumière spéciale violette a priori.

Cette nouvelle version de Saints Row: The Third Remastered arrivera également sur Steam et GOG dès le 22 mai prochain.