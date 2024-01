Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira cette année, tout savoir sur le jeu (vue FPS, chronologie…)

Un jeu qui s’inscrit dans la lignée des films

Indiana Jones et le Cercle Ancien promet de ne pas trahir l’esprit des films puisqu’il compte reprendre le modèle de Harrison Ford pour modeler le visage de son héros. Et il faut bien dire que c’est plutôt réussi malgré des animations faciales un peu figées.

Malheureusement, l’acteur iconique ne doublera pas le personnage ici mais il est remplacé par un poids lourd de notre industrie, puisque c’est Troy Baker (Joel de The Last of Us) qui prêtera sa voix à l’aventurier au chapeau. Mais en français, bonne nouvelle, c’est a priori Richard Darbois, doubleur iconique de Ford, qui redonnera de la voix à l’aventurier !

Le jeu ne veut pas donc trop s’écarter des films, c’est parce que son intrigue prendra place en 1937, entre Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière croisade. Le jeu nous fera voyager à travers le monde, comme on est en droit de l’attendre d’un jeu Indiana Jones, en passant par les pyramides d’Égypte à l’Himalaya, ou encore les temples de Sukothaï. Sur place, on y retrouvera bien entendu tout un tas de nazis à boxer avec grand plaisir comme Emir Vos, l’antagoniste de cette épopée, mais aussi quelques alliés à l’image de Gina, « l’autre protagoniste » de cette aventure qui sera à la recherche du même mystère qu’Indy.

Vue à la première personne, gameplay…

Mais parlons de l’éléphant dans la pièce : oui, Indiana Jones et le Cercle Ancien adoptera bien la vue à la première personne. Pas tout le temps, puisque les phases d’escalade ou d’acrobatie feront reculer la caméra, tout comme les cinématiques du jeu qui resteront à la troisième personne pour donner un aspect plus cinématographique, mais le reste du gameplay sera vu à travers les yeux d’Indiana Jones.

Un choix qui n’est en réalité pas surprenant du tout puisqu’il s’agit là de l’ADN de MachineGames (Wolfenstein), d’autant plus que cela permet au titre de proposer une vision qui s’éloigne d’un Uncharted ou d’un Tomb Raider (eux-mêmes inspirés par la saga de Steven Spielberg et George Lucas) afin qu’il ne soit pas traité en tant que simple copie. Mais cette décision pourra aussi freiner quelques personnes qui supportent mal cette vue à la première personne (comme celles et ceux souffrant de cinétose).

Côté gameplay, on retrouvera ainsi un jeu d’aventure classique, plutôt linéaire malgré des maps ouvertes, où il faudra résoudre de nombreux puzzles, parfois optionnels, mais aussi échapper aux nazis. Pour cela, il sera possible d’être discret avec des phases d’infiltration durant lesquels de nombreux outils seront à la disposition d’Indy, comme le fait de pouvoir assommer un garde avec une pelle ou de claquer son fouet vers un endroit afin de divertir les ennemis. Le fouet mythique de notre héros sera d’une importance capitale puisqu’il pourra aussi être utilisé en plein combat, notamment contre les ennemis qui possèdent une arme à feu (vous pourrez aussi en avoir une).

Un beau programme que l’on découvrira cette année puisque Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira bien en 2024 sur PC et Xbox Series (sur le Xbox Game Pass). Quand exactement, cela reste à voir.