Hi-Fi Rush sur PS5 et sur Nintendo Switch ? Un dataminage semble le confirmer

Des t-shirts plus que suspects

C’est sur Reddit qu’un utilisateur a posté des images issus d’un dataminage, sur lesquelles il était possible des t-shirst supplémentaires pour Chai, le héros du jeu. Chacun de ces t-shirts semble indiquer une plateforme où le jeu serait disponible. Le t-shirt représentant la version Xbox, qui est lui officiel, est flanqué d’un « Shadow Dropped » et d’une couleur verte, en référence au fait qu’il soit sorti le même jour que son annonce sur Xbox Series. On en retrouve un autre pour la version Steam, lui aussi officiel.

Puis d’autres, qui font penser à différentes plateformes. Un gris où il est marqué « This is simply unreal epic ! », faisant référence à l’Epic Games Store ; un rouge avec un slogan « Rock out anywhere » qui fait écho à la portabilité de la Switch ; et un dernier tout bleu, couelru de la PlayStation, où il est noté « I’m here baby ». Si le post Reddit en question a supprimé ces images, le journaliste Tom Warren a été en mesure de confirmer que le dataminage était bien réel. Ce qui n’est pas encore assez pour assurer avec certitude que Hi-Fi Rush arrive sur d’autres plateformes, mais entre cela et les récentes rumeurs, il commence à y avoir beaucoup d’indices.

I can confirm that the Hi-Fi Rush datamine is legit and these t-shirt texture files are in the game. It looks like Hi-Fi Rush is coming to PS5 and Nintendo Switch https://t.co/hy6BUjOV4Z pic.twitter.com/WjgPk2bIqH — Tom Warren (@tomwarren) February 1, 2024

Every rock gig needs souvenir t-shirts! Jump into #HiFiRUSH and get a FREE in-game Anniversary T-Shirt Bundle with 4 shirts, PLUS a bonus shirt based on the platform you own Hi-Fi RUSH on! (Xbox, Steam, and Epic Games Store.) Details and patch notes: https://t.co/8JXpIHkr1G pic.twitter.com/LpguBydygk — Hi-Fi RUSH (@hifiRush) January 29, 2024